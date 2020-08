Ali Daei parmi les meilleurs buteurs de la Coupe d'Asie

Le site Web de la Confédération asiatique de football (AFC) a désigné quatre joueurs parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Asie, alors que s’approche à grands pas la Coupe d'Asie.

« Les champions nationaux et les légendes ont exposé des jeux efficaces sur le Vieux Continent, et à l'approche de la Coupe d'Asie, nous réalisons un sondage pour sélectionner le meilleur but pour la Coupe d'Asie », indique l’AFC sur son site.

Sans surprise les quatre meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Asie sont Ali Daei avec sa merveille lors du match contre la Corée du Sud (Coupe des Nations 1996), Sun Ke, le joueur de l'équipe nationale chinoise, avec son but sublime lors du match contre l'Ouzbékistan (Coupe d'Asie 2015), le saoudien Saeed Al-Owairan, auteur d’un but inscrit face à la Thaïlande (Coupe d'Asie 1992) et le sud-coréen Kim Jung-woo grâce à son but face à l’Inde (Coupe d'Asie 2007).

Auparavant, Ali Daei avait été nominé par le site Web de l'AFC pour le titre de la plus grande légende du football asiatique avec un retour impressionnant et efficace dans la ligue nationale.

Le footballeur international iranien, devenu entraîneur, Ali Daei évoluait au poste d'attaquant. Il est entré dans l'histoire du football masculin en tant que premier joueur à avoir franchi la barre des 100 buts inscrits en sélection nationale, un cap atteint en novembre 2004. Il devance notamment le Hongrois Puskás (84 buts) et le Portugais Cristiano Ronaldo (99).