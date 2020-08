Menace contre le PGAC : l’Iran promet une réponse «proportionnelle»

New York (IRNA) - Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Majid Takht Ravanchi, réagissant aux menaces dressées contre le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et la résolution 2231 de l’ONU qui l’endosse a déclaré que l'Iran allait entreprendre la mise en œuvre des réponses « symétriques et proportionnelles » à ces manœuvres, dont l'une serait « le retour à la conception antérieure du réacteur Arak ».

Le diplomate iranien a tenu ces propos lors d'un entretien avec l'Association de contrôle des armements de Washington.