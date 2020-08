Journée nationale des médecins: Rohani rend hommage aux «défenseurs de la santé»

Dans un message de félicitations, samedi 22 août, à l’occasion de la Journée nationale des médecins iraniens, Rohani a déclaré: «La Journée des médecins de cette année est l'occasion d'honorer les héros qui ont sincèrement défendu la santé des chers habitants de cette terre; ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver leur espèce et se sont courageusement engagés dans la bataille [contre le coronavirus].»

«Il ne fait aucun doute que la journée du médecin de cette année est différente pour la société iranienne; dans cette crise mondiale, l'Iran et, au-delà, le monde entier respecte pleinement les sacrifices et les dévotions des médecins. Aujourd'hui plus que jamais, nous nous souvenons que certaines professions, au-delà du choix d'une profession, sont difficiles à assumer, et assumer la responsabilité est une image claire de l'altruisme et un style de vie courageux », a ajouté Rohani.

Il a déclaré: «En tant que président et au nom d'une nation reconnaissante, je m'incline devant la prise de responsabilité, le sacrifice de soi et le courage des médecins et de tous les piliers du fier système de santé iranien, et je crois que la mémoire historique de la nation placez ces sacrifices au niveau des vétérans de la patrie.



«Je rends hommage aux familles des médecins et du personnel médical qui ont enduré les jours sans leurs proches, avec anxiété et appréhension, et j'espère sincèrement qu'à l'époque de la santé de l'Iran, à l'époque de la paix et à nouveau pleine de vie, ces désirs seront comblés, et nous devons aussi beaucoup à leur sacrifice », a conclu le président.

L'Iran marque la journée nationale des médecins le 23 août (le 22 août les années bissextiles) qui coïncide avec l'anniversaire de naissance d'Abu Ali Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne.



Avicenne était un grand philosophe, médecin et scientifique iranien qui avait environ 450 livres sur un large éventail de questions, parmi lesquelles la médecine et la philosophie.

