L’hégémonie du dollar proche de sa fin

Actuellement, la plupart des pays, en particulier ceux qui subissent la pression causée par des sanctions américaines et même ceux qui ne peuvent pas commercer avec les États sanctionnés, en sont venus à la conclusion que la seule façon de surmonter les défis et problèmes, infligé à l'économie mondiale par Washington, consiste à se débarrasser du système financier et bancaire basé sur le dollar américain.

L'analyste des affaires économiques de la Chine et des États-Unis, Anthony Rowley, souligne que les pays constatent la faiblesse économique, les défis aux réglementations internationales et les engagements mondiaux des États-Unis, ils veulent donc se distancer du dollar.

L'épidémie de coronavirus, la pression économique constante des États-Unis sur les pays, les sanctions contre la Russie, la Chine et d'autres États, la confrontation commerciale, la violation des accords internationaux et l'abandon des organisations internationales, ainsi que les menaces répétées de Les États-Unis à l'économie mondiale, ont conduit ces pays à réfléchir plus que jamais à remplacer la monnaie dominante (le dollar) et à se tourner vers d'autres devises; et en ce sens, l'utilisation de sa propre monnaie dans le commerce est l'une des meilleures solutions pour surmonter les sanctions américaines et les pressions économiques.

Si ces pays s'éloignent du système du dollar, s'engagent dans des échanges payés dans leurs devises respectives et réduisent progressivement la part du dollar dans leurs transactions, ils briseront effectivement la domination américaine dans le système bancaire et financier mondial.



Et cela pourrait être l'une des réalisations les plus importantes dans la participation économique des pays dans une nouvelle ère, avec un nouvel ordre et sans domination américaine au 21e siècle.

