Rezaei, nommé représentant de l'Iran à l'Assemblée générale mondiale du paravoleyball

L'Organisation mondiale de paravoleyball prévoit de tenir la réunion en format en ligne le 6 décembre en raison de l'épidémie de coronavirus.

Grâce à l'expérience de Hadi Rezaei, entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine, l'Association iranienne de volleyball assis l'a nommé représentant de l'Iran à ce forum.

Le joueur de 60 ans avait été nommé chef de mission pour les Jeux paralympiques de à Tokyo qui seront lieu en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

Rezaei a joué le même rôle lors des Jeux para asiatiques de l'année dernière à Jakarta, où l'Iran a terminé troisième du classement des médailles, devant le Japon, hôte de Tokyo 2020



Rezaei est l'un des para-athlètes et entraîneurs iraniens les plus décorés.



Il a remporté trois médailles d'or consécutives aux Jeux paralympiques en 1988 (Séoul), 1992 (Barcelone) et 1996 (Atlanta) en tant que joueur.



En tant qu'entraîneur, Rezaei a également mené l'équipe iranienne de volleyball assis à trois médailles d'or paralympiques à Sydney 2000, Beijing 2008 et Rio 2016 et deux médailles d'argent à Athènes 2004 et Londres 2012.



La meilleure performance de l'Iran aux Jeux paralympiques depuis ses débuts à Séoul en 1988 a été à Londres 2012 quand il a terminé 11e avec un total de 24 médailles, dont 10 d'or.



Ils ont remporté le même nombre de médailles à Rio 2016, mais seuls huit d'entre eux étaient en or, ce qui signifie qu'ils ont glissé au 15e rang.



L'Iran a envoyé un nombre record de concurrents à Rio 2016, étant représenté par 110 athlètes dans 12 sports.



L'Iran a remporté un total de 136 médailles aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, dont 51 d'or, terminant derrière la Chine et la Corée du Sud, qui ont remporté respectivement 319 et 144 médailles.



Ils ont terminé devant le Japon, hôte de Tokyo 2020, qui a remporté plus de médailles que l'Iran - 198 - mais moins d'or - 45.

