L'Iranien Bakhtiar Panjei couronné meilleur acteur au festival de Hong Kong

Panjei, qui dans le film dépeint un enseignant envoyé avec sa famille dans une région éloignée, a été récompensé dans la section Concours du jeune cinéma du festival.

«The Alien» du cinéaste Nader Saeivar a eu sa première mondiale dans la section Forum du 70e Festival international du film de Berlin, qui s'est tenu du 20 février au 1er mars.

«The Cloud in Her Room» de Zheng Lu Xinyuan et «This Is Not a Burial, It’s a Resurrection» de Lemohang Jeremiah Mosese ont été nommés meilleurs films au festival de Hong Kong.

Les deux films ont également remporté le prix de la meilleure actrice dans leurs sections respectives, Jin Jing pour «Le nuage dans sa chambre» et Mary Twala Mhlongo pour «Ce n’est pas un enterrement, c’est une résurrection».

Le film de Mosese, entièrement tourné dans le Lesotho natal du réalisateur, a également remporté le prix FIPRESCI.

Le meilleur réalisateur de la Young Cinema Competition (World) a été attribué à l’Inde Pushpendra Singh pour «La bergère et les sept chansons».

«The Painter and the Thief» de Benjamin Ree a remporté le Firebird Award du concours documentaire, tandis que le prix du jury est allé à «Once You Know» d’Emmanuel Cappellin.

En outre, trois films d'Abbas Kiarostami ont été projetés au festival.

«In First Case, Second Case» (1979), «Tribute to the Teachers» (1977) et «Two Solutions for One Problem» (1975) sont les trois courts métrages de Kiarostami présentés dans la section des classiques restaurés du festival.

Le HKIFF devait avoir lieu en tant que festival physique du 18 au 31 août, après avoir été reporté de son calendrier habituel de mars / avril, mais a été annulé fin juillet après que Hong Kong ait été frappé par une troisième vague d'infections au Covid-19 et se soit déroulé avec un jugement en ligne pour ses sections de compétition.

