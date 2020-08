L'Iran se dit prêt à payer des compensations dans l'affaire d'un avion ukrainien écrasé

Touraj Dehqani Zangeneh a fait ces remarques avant une nouvelle série de pourparlers entre les responsables de l'aviation des deux pays qui se tiendra en octobre dans la capitale, Téhéran.



«Ce qui est évident, c'est que l'Iran a accepté la responsabilité de son erreur et que, par conséquent, le pays est prêt pour des négociations sur le paiement d'une compensation complète pour ce qui a été fait», a déclaré M. Zangeneh.



«Les compensations seront payées dans le cadre des lois internationales et sans discrimination», a-t-il dit, ajoutant que «cela inclura tout groupe qui a été affecté dans l'incident».



L'avion de ligne ukrainien a été touché par des missiles iraniens après avoir décollé dans l'espace aérien de Téhéran le 8 janvier, tuant les 176 personnes à bord. L’Iran a déclaré que ses forces avaient abattu «accidentellement» l’avion.



Le 24 juillet, une équipe internationale à Paris a achevé une analyse d'enquête préliminaire des données extraites des boîtes noires de l'avion.



Le 9 août, le ministre iranien des transports et du développement urbain, Mohammad Eslami, a déclaré que le rapport final sur l'accident d'avion ukrainien serait publié prochainement.

