La production annuelle de gaz en Iran est de 250 milliards de mètres cubes

Hossein Montazer Torbati a également déclaré que la Compagnie nationale iranienne du gaz a déjà couvert la majeure partie du pays avec une production de gaz avec 250 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce qui équivaut à peu près à plus de 4 millions de barils de pétrole par jour.



«À l'heure actuelle, presque toutes les villes sont approvisionnées en gaz et d'ici la fin de l'année, nous n'aurons plus presque une seule ville sans gaz», a-t-il ajouté.



«En plus de l'approvisionnement en gaz dans un pays qui est presque le premier au monde à disposer de telles statistiques sur l'approvisionnement en gaz des zones urbaines et rurales, on s'attend cette année à ce que 95% de la population ait accès au gaz dans le pays», a-t-il assuré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**