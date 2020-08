Nouvelle génération de moteurs électriques grâce aux efforts de technologues iraniens

Ce groupe de recherche et industriel, qui est l'une des entreprises basées dans le Centre de développement des unités technologiques et de soutien scientifique de l'Institut de recherche sur l'électricité et les technologies de l'information de l'Organisation iranienne de Recherche scientifique et industrielle, étudie et recherche les dernières technologies dans le processus de conception et de production d'une nouvelle génération de moteurs électriques. Ils ont atteint la haute technologie connue dans le monde sous le nom de moteurs électrique sans balais (BLDC).

Un moteur sans balais, ou machine synchrone auto-pilotée à aimants permanents, est une machine électrique de la catégorie des machines synchrones1, dont le rotor est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents et pourvu d'origine d'un capteur de position rotorique.