Exportation de tapis et kilims iraniens vers 57 pays

Téhéran - IRNA –« Au cours des quatre premiers mois de cette année, plus de 82 millions de dollars de tapis, Kilims (un tapis tissé au lieu d'être noué), et Gabbeh (type traditionnel de tapis persan) ont été exportés vers 57 pays, dont environ la moitié en Afghanistan, en Irak et au Pakistan », a déclaré le porte-parole des douanes iraniennes, Seyyed Rouhollah Latifi.

S’attardant sur le fait que l’Iran est le plus grand producteur de tapis au monde, qui était également le plus gros exportateur avant les sanctions, Seyed Rouhollah Latifi a déclaré : « Au cours des quatre premiers mois de cette année, 20 886 tonnes de tapis, kilims et gabbehs, d’une valeur de 82 579 305 dollars ont été exportées vers 57 pays. Il a souligné que jusqu'en 2018, plus de 30% des tapis iraniens étaient exportés vers les États-Unis, contre zéro en 2019. « Le Canada, l'Australie, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Koweït, le Kenya, l'Irak, le Pakistan, la Nouvelle-Zélande, Bahreïn, la Belgique, le Qatar, la Thaïlande, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et le Danemark font partie des pays destinataires de tapis, kilims et gabbeh iraniens », a-t-il énuméré. Parmi eux, l'Afghanistan avec 18 millions 7 mille 497 dollars, l'Irak avec 17 millions 406 mille 55 dollars et le Pakistan avec 5 millions 421 mille 373 dollars ont été les trois principales destinations pour l'exportation de tapis iraniens, a-t-il précisé.