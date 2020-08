Fabriquer en Iran : 1 045 millions d'euros économisés

Selon le rapport du dimanche 23 août du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce dimanche, tenir des tables pour la fabrication « Made in Iran » est à l’ordre du jour du gouvernement de l’Espoir du Président Rohani, ce qui vise à répondre aux besoins en équipements de l'industrie et des mines du pays par les producteurs nationaux, à réduire toute dépendance et à atteindre l’autosuffisance pour relancer l'économie.

Économiser les réserves en devises nationales, augmenter la production locale et créer plus d'emplois ont été les fruits de ces tables d’expertise, qui ont été poursuivies et réalisées dans la cadre de ce mouvement de construction domestique par le gouvernement de l’Espoir et de la Sagesse du Président Rohani.

