Cancer : la tendance en Iran, inférieure à la moyenne mondiale

Selon cette autorité sanitaire, les cinq principaux cancers les plus fréquents chez les hommes et les femmes iraniens sont les cancers du sein, de la prostate, du côlon, de la peau et de l'estomac.

Mais le cancer reste la deuxième cause de mortalité prématurée (16%) en Iran derrière les maladies cardiovasculaires (43%), a-t-il ajouté.

Le Dr.Malekzadeh a poursuivi : « Le rétablissement en Iran et dans d'autres pays est de 50%, en d'autres termes, 50% des cancers peuvent être guéris et traités après un diagnostic rapide. C'est e résultat des progrès scientifiques de la médecine et on espère qu'un nombre plus élevé de patients cancéreux seront traités dans les années à venir. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**