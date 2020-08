Pompeo cherche à inonder l'Asie occidentale d'armes et défie les propres lois américaines (Zarif)

Les commentaires de Mohammad Javad Zarif sont apparus dans un tweet de lundi après que Pompeo eut déclaré plus tôt le même jour et à la suite de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem al-Quds que les États-Unis trouveront un moyen d'équilibrer l'aide à leur allié militaire, les Émirats arabes unis, sans affaiblir l'avantage militaire qualitatif d'Israël.

Les remarques de Pompeo sont intervenues au milieu de la controverse sur la question de savoir si les États-Unis vendraient des avions furtifs F-35 à Abu Dhabi, après que les responsables émiratis ont dévoilé leur plan de normalisation totale des relations de leur pays avec Israël (QME).



«Les États-Unis ont des exigences légales en ce qui concerne le QME, et nous respecterons cela», a déclaré Pompeo, ajoutant: «Nous entretenons également une relation de sécurité de plus de 20 ans avec les Émirats arabes unis.»



En réponse aux commentaires du secrétaire d'État américain, Zarif a déclaré: Outlaw @SecPompeo n'a aucun scrupule à violer les lois de son propre pays tout en faisant allusion à la rencontre de Pompeo avec le Premier ministre israélien en ajoutant: «Debout à côté de la première menace nucléaire au monde, il déclare son désir d'inonder notre région avec encore plus d'armes américaines.»

Le haut diplomate iranien a en outre noté que le plan des responsables américains d'inonder la région de l'Asie occidentale avec des armes américaines intervient malgré le fait que l'administration du président américain Donald Trump «essaie en même temps d'empêcher la normalisation légale de la coopération de défense de l'Iran avec le monde.»

Pour éclairer davantage le projet de l'administration américaine de vendre plus d'armes aux pays d'Asie occidentale, Zarif a évoqué un article du 24 juillet du New York Times dans lequel le prestigieux quotidien américain avait révélé le projet de l'administration Trump de vendre de «gros drones armés» à Arabie saoudite et Émirats arabes unis.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**