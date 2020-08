Golnoosh Khosravi, pionnière des adolescents iraniens (AFC)

Il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles Golnoosh Khosravi renonçait à son rêve de football. Elle a refusé d'accepter non pour une réponse.



Dans la dernière édition de GameChangers - qui raconte de belles histoires sur le football féminin en Asie - nous rencontrons la jeune femme de 19 ans qui a surmonté d'énormes obstacles pour obtenir un transfert historique et émerger comme une figure potentiellement transformatrice pour le football iranien.

«Le meilleur conseil que je puisse donner est qu'il n'y a aucune excuse», a déclaré Khosravi, de chez elle à Ispahan. «Même si vous n’avez pas de nourriture, ou si vous n’avez pas de chaussures, si vous n’avez pas le soutien de votre famille ou de votre entraîneur. Non, il n'y a pas d'excuse, car j'ai beaucoup vécu. «Si vous voulez gagner quelque chose, vous devez travailler dur.»

Après deux années mémorables, Khosravi a l'occasion de réfléchir à une hausse notable.

À peine sortie de ce qu’elle décrit comme une enfance «extrêmement dure», Khosravi a signé son premier contrat à l’étranger en août dernier, surmontant ainsi la tragédie personnelle et le poids de l’histoire.

Le contrat de l’ailière avec Konak Belediyespor, cinq fois champion de Turquie basé à Izmir, a fait d’elle, selon certaines sources, la première Iranienne à jouer au football de club en Europe. Elle était certainement la plus jeune et elle sera loin d'être la dernière.

Depuis le transfert de Khosravi, Saba Salimi a rejoint le FC Marxal en Azerbaïdjan, tandis que Yasaman Farmani - l’épouse de la star de l’équipe nationale masculine Ali Gholizadeh - a signé pour Charleroi le week-end dernier, soulignant la tendance croissante des talents féminins de l’un des grands épicentres du football d’Asie à se tester à l’étranger.

Rien de tout cela ne semblait possible lorsque le voyage de Khosravi a commencé il y a dix ans. Ayant grandi à la fin des années 2000, une carrière de footballeur professionnel semblait un monde à part pour Khosravi, «très maigre» et obsédé par le football, qui rêvait de jouer, mais manquait de voie claire.

Les opportunités et l’argent étaient tout aussi difficiles à trouver, mais rien n’a été plus dur que la mort du père de Khosravi alors qu’elle n’avait que huit ans. «Quand j'ai perdu mon père, c'était vraiment très difficile pour moi et aussi pour ma mère», a-t-elle déclaré à the-AFC.com. «Nous vivions dans un très petit village avec presque rien. Je n'avais pas de chaussures pour courir dehors. Je n’ai pas déjeuné. Je mangeais de très petites collations, c’est pourquoi j’étais vraiment maigre. «Mais je courais beaucoup, tout le temps, pour atteindre mon objectif. Ma mère faisait beaucoup de sacrifices. Elle faisait tout. Faire des travaux de bas niveau, juste pour rendre les choses possibles. »

