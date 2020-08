Un essor de 87% dans la production de condensats de gaz au Pars Sud

Dans une interview avec le service économique de l'IRNA, Hadi Hashemzadeh Farhang a déclaré: "Le développement de Pars Sud est toujours en cours. La Raffinerie de condensats de gaz naturel Étoile du Golfe Persique est la première raffinerie conçue à partir d'une alimentation en condensats du gaz d'une capacité de 360000 barils par jour. Ce complexe comprend des unités de la distillation du gaz de pétrole liquéfié (GPL), de la conversion catalytique, de la purification du naphta, de l'isomérisation, du kérosène et de la raffinerie de gazole dans le but de produire de l'essence, du diesel, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du carburéacteur. Le Complexe Étoile du Golfe Persique a été construit à côté de la raffinerie pétrolière de Bandar Abbas.

Le PDG du Complexe gazier Pars Sud a également annoncé une augmentation de 99% dans la production de soufre.

Selon ce rapport de l'IRNA, l'alimentation nécessaire à cette raffinerie est fournie par un pipeline d'une longueur de plus de 485 km à partir des raffineries de gaz de Pars Sud.

Ces dernières années, le développement de Pars Sud a eu de nombreuses apports pour le pays comme l'augmentation de la production de condensats.

Les condensats de gaz naturel sont des hydrocarbures liquides récupérés lors de l'extraction de gaz en tête de puits. La diminution de pression et de température en surface provoque une condensation de certains des hydrocarbures les plus lourds du gisement gazier.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench