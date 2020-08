Le film de l'artiste iranien, originaire de Dezfoul, parmi le top 20 du Festival international italien

Le film « Bahman » de l'artiste iranien originaire de Dezfoul, Seyed Morteza Sabz Qaba a été sélectionné en demi-finale de l’édition 2020 « Living together Again » (Vive ensemble à nouveau) du Festival du court-métrage d'architecture de Venise. Il figure parmi les 20 meilleures candidats, a déclaré mardi le chef du Département de la Culture et de l'Orientation islamique de la ville de Dezfoul (Sud), Nader Saadati Fard.

Dans une interview accordée à l'IRNA mardi soir, 25 août, Nader Saadatifard a ajouté : « Ce film a été sélectionné pour participer à la section compétition du premier Festival international du film italien. ». Il a poursuivi : « Le court métrage de Bahman, dont les étapes de post-production viennent de s'achever avait déjà été nominé, en juillet dernier, pour sa deuxième apparition internationale, pour le prix du meilleur film dans la section Compétition du deuxième festival du film asiatique " Prix de la cinématographie asiatique" aux Philippines.