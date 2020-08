Un système de questions-réponses lancé pour les Iraniens vivant à l'étranger

Selon le Service de la presse de la diplomatie iranienne, cité par l’IRNA, aujourd'hui, mardi 25 septembre 2020 - Simultanément à l'ouverture du guichet des services consulaires, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le système électronique de réponse aux questions des Iraniens vivant à l'étranger a été lancé à l’adresse électronique porsesh.mfa.ir, manière de résoudre les problèmes auxquels seraient confrontés nos compatriotes en dehors de la patrie.

Le système (appelé le système de questions), qui a été mis en place par le Secrétariat du Conseil suprême des Iraniens de l'étranger, fonctionnera sous la forme de chat hors ligne ou de billetterie, et avec le soutien d'un certain nombre de membres professionnels du personnel consulaire. Ces derniers répondront en détail aux questions enregistrées des utilisateurs et des Iraniens vivant à l'étranger pour leur dissiper les ambigüités.

Fonctionnement à grande vitesse, facilité d'utilisation et bas coût sont les caractéristiques de ce «système de questions».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**