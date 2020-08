La cruauté de la police américaine découle d'une « pensée raciste » (Jahanguiri)

Faisant référence dans un message au meurtre barbare et douloureux d'un jeune noir américain par la police américaine devant ses enfants : Eshaq Jahanguiri a déclaré : « Ce niveau de cruauté puise ses racines dans la haine historique et la pensée raciste, qui ont malheureusement eu l’occasion de se manifester plus que jamais sous Trump. »

Un Afro-Américain s'est fait tirer dessus par la police dimanche après-midi à Kenosha, dans le Wisconsin. Ses trois enfants ont assisté à la scène. Il est entre la vie et la mort. De nouvelles manifestations protestataires ont éclaté dans l'État du Wisconsin ces jours-ci.