Production de lingots d'or: l'Iran se classe 30e au monde et 10e en Asie

Selon l'IRNA, Dariuch Esmaili a déclaré mardi 25 août lors de la cérémonie de la mise en exploitation d'une mine d'or dans la province du Kurdistan, qui s'est tenue par vidéoconférence et en présence du Président Rohani: "Avec l'ouverture de cette mine, le classement de l'Iran dans la production mondiale de lingots d'or est passé de 30 à 10 en Asie", s'est-il félicité.

Il a déclaré que l'année dernière, trois tonnes de ce produit d'une valeur de 180 millions de dollars avaient été exportées, ajoutant: "L'année dernière, 93 millions de dollars ont été dépensés pour les importations d'or et le plan du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce est de répondre au besoin de produire des lingots."



Les réserves mondiales d'or totales sont de 50 000 tonnes, dont la part de l'Iran était de 320 tonnes dans 24 mines d'or du pays, qui peuvent être portées à 400 tonnes.

Actuellement, 37 projets sont en cours sous forme d'exploration de mines d'or, couvrant mille points.

Bientôt, la production de lingots d'or passera à 3 200 tonnes.

