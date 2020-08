L'Organisation iranienne de normalisation, la 21e dans le monde

Dans une interview avec l'Iran, Nayyereh Pirouzbakht a déclaré: "Depuis 2013, et le début du gouvernement du président Rohani, 34 normes internationales ont été élaborées dans le monde à l'initiative de la République islamique d’Iran. C'est alors que le total des normes internationales développées par les autorités iraniennes depuis la victoire de la Révolution islamique en 1979 jusqu'au 2013 n'était que de 18 cas."



La présidente de l'Organisation iranienne de Normalisation (ISRI) a ajouté: "Malgré les sanctions américaines, l'Organisation iranienne de normalisation a pu maintenir sa 21e place parmi 163 pays membres de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)."



Pirouzbakht a également affirmé: "La sélection de Mojdeh Roshan Tabari, chercheuse de l'Organisation nationale de normalisation, parmi les 15 membres du Bureau technique de l'ISO est un honneur pour la République islamique d'Iran."



"68 mémorandums de coopération ont été signés entre l'organisation iranienne de normalisation et les pays de la région. La mise en œuvre de ces accords facilite les exportations vers ces pays. L'Organisation iranienne de normalisation assiste également à l'élaboration des normes d'échange, des réglementations d'évaluation, de conformité et de gestion exportation-importation, qui constitue une aide spéciale pour faciliter les échanges commerciaux et économiques entre l'Iran et les pays étrangers.", a précisé la présidente de l'Organisation iranienne de normalisation.

