L'Iran souligne la nécessité des efforts internationaux pour résoudre la crise au Yémen

Téhéran (IRNA)- L'assistant principal du ministre des Affaires étrangères pour les Affaires politiques spéciales, Ali Asghar Khaji, a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de l'ONU pour résoudre la crise yéménite conformément à des normes justes et objectives, en garantissant les droits du peuple yéménite, en mettant fin aux effusions de sang et aux massacres d'innocents et en levant le blocus imposé à ce pays, surtout à la lumière des conditions actuelles de l'épidémie de coronavirus.

L'assistant principal du ministre des Affaires étrangères pour les Affaires politiques spéciales, Ali Asghar Khaji a rencontré ce mercredi avec l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths. Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de cesser le feu et de faire avancer le processus de paix au Yémen. Khaji a affirmé le soutien de l'Iran à la résolution politique de la crise yéménite et la nécessité d'efforts constructifs de la part de Téhéran dans le contexte d'un cessez-le-feu global, levant le blocus et allant de l'avant vers l'établissement de la paix au Yémen. Pour sa part, l'envoyé de l'ONU a évoqué sa récente visite dans la région et fourni une explication sur les dernières procédures de l'ONU pour préparer un projet de déclaration conjointe. Il a également apprécié le rôle constructif de l'Iran dans le soutien du processus politique au Yémen.

