Le Royaume-Uni se félicite de l'accord entre l'Iran et l'AIEA

«C'est une nouvelle extraordinaire que l'Iran ait accordé l'accès requis par l'AIEA. C'est un signe positif de la transparence des activités de l'Agence et du système de garanties », a-t-il déclaré ce mercredi dans un message sur son compte Twitter.

Il note également que, dans le cas nucléaire de l'Iran, le Royaume-Uni soutient pleinement les actions de Rafael Grossi, directeur général de l'Agence et de son équipe dans le domaine des garanties.

Plus tôt, le représentant de la Russie auprès des organisations internationales basées à Vienne, Mikhail Ulyanov, a également décrit l'accord entre l'Iran et l'AIEA comme une preuve supplémentaire de l'importance du dialogue, plutôt que de la politique d'imposition et de pression.

«Le voyage du directeur général de l'AIEA en Iran a conduit à un accord très important sur l'accès aux deux installations désignées par l'Agence», a déclaré Ulyanov sur son compte Twitter immédiatement après que l'Iran et l'AIEA aient publié la déclaration conjointe sur coopération nucléaire.

En outre, il a qualifié l'accord de progrès significatif et a félicité les deux parties.



L'Iran et l'AIEA ont publié une déclaration conjointe sur la coopération nucléaire à la suite de la visite du directeur général de l'AIEA à Téhéran et de ses entretiens avec les hautes autorités iraniennes.



Grossi, à la tête d'une délégation, était arrivé à Téhéran lundi soir.

Jusqu'à présent, il a rencontré le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AIEA), Ali Akbar Salehi, le ministre des Affaires étrangères, Mohamad Yavad Zarif, et le président Hasan Rohani.

