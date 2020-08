Les investissements étrangesrs dans les zones franches iraniennes multipliés par 7,81, en 7 ans

Dans une interview accordée à l’IRNA jeudi 27 août, Morteza Bank a déclaré: « La valeur des investissements étrangers dans les zones franches a atteint 211 millions de dollars l'année dernière. Ce qui représente une multiplication par 7,81 depuis le début du gouvernement en 2013 ( 27 millions de dollars).

Evoquant les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises afin de garantir la fluidité des importations et des exportations des équipements et appareils médicaux d'occasion et leurs parties, cette autorités iranienne a ajouté : « Les zones franches d'Aras, Kish, Qeshm, Chabahar, Arvand, Anzali et Mako ont joué un rôle efficace dans la production, l'exportation et l'importation du matériel sanitaires. »

