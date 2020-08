PGAC : la France salue l'accord Iran-AIEA

« C'est un pas dans la bonne direction », c’est ainsi que qualifie le ministère français des Affaires étrangères le tout récent accord Iran-AIEA dans un communiqué.

« Cet engagement de l'Iran s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ses accords (Garantie) conclus avec l'AIEA », ajoute le texte, saluant le travail « professionnel et impartial » de l'agence.

Plutôt la Chine, elle-aussi cosignataire du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) s'est félicitée de l'accord fraichement trouvé entre Téhéran et l’agence viennoise avant d’exprimer l’espoir de voir les deux parties travailler ensemble pour mettre effectivement en œuvre l'accord.

La République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'issue de la visite de deux jours de Rafael Grossi, directeur général de l'AIEA à Téhéran et des entretiens avec les autorités iraniennes, ont convenu, dans une déclaration commune, d’arrondir les différends et de résoudre les problèmes pointés par l’organisme multilatéral et indépendant onusien, dans un geste de bonne foi.

Selon la déclaration conjointe, l'AIEA n'a plus de questions ni de demandes d'accès à des sites iraniens au-delà de ce qui est déclaré par l'Iran dans le cadre de l'Accord global de Garanties TNP et du Protocole additionnel.

