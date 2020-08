12.000 greffes de cellules souches hématopoïétiques réalisées en Iran

Téhéran (IRNA) - Le secrétaire du siège du Développement de la Science et de la Technologie des cellules souches du vice-président iranien pour la Science et la Technologie, le Dr Amir Ali Hamidiye a déclaré que le processus de transplantation de cellules souches hématopoïétiques en Iran se développe, avant d’ajouter que plus de 12.000 greffes de cellules souches hématopoïétiques ont été déjà réalisées dans le pays.

En Iran, la greffe de cellules souches hématopoïétiques a été réalisée pour la première fois en 1990 à l'Université des Sciences médicales de Téhéran. En 2007, la première unité indépendante de greffe de cellules souches hématopoïétiques pour enfants de cette université a été mise en service. Dans un entretien avec IRNA le jeudi 27 août, le Dr Amir Ali Hamidiyeh a déclaré que 18 centres de transplantation ont été créés en Iran à ce jour. « En raison des besoins croissants des patients, il est nécessaire de développer des centres et des forces spécialisés et formés dans le domaine de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques », a-t-il souligné. Il a poursuivi: La greffe de cellules souches hématopoïétiques est un traitement efficace pour plus de 70 types de maladies incurables, y compris les maladies du sang, les tumeurs malignes, l'immunodéficience et les troubles métaboliques. Cette autorité médicale iranienne a ajouté : « Le coût de ce traitement en Europe et aux États-Unis est entre environ 400 mille à un million de dollars. Cela a conduit les médecins iraniens à le lancer et à l'étendre dans le pays avec une bonne qualité et un coût beaucoup, beaucoup moins cher. Grace à cette spécialité médicale en plein essor dans notre pays l’Iran peut s’ouvrir au tourisme médical dans ce domaine, se félicite encore le secrétaire du siège du Développement de la Science et de la Technologie des cellules souches du vice-président iranien pour la Science et la Technologie, le Dr Amir Ali Hamidiye. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**