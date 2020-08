L’Iran appelle la communauté internationale à forcer le régime sioniste à adhérer au TNP

S’exprimant lors de la réunion virtuelle tenue à l'occasion de l'anniversaire de l'interdiction des essais nucléaires, en présence du Président de l'Assemblée générale, du Haut Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour les affaires de désarmement et des représentants permanents des États membres, le représentant adjoint de l'Iran aux Nations unies, Eshaq Al-e Habib a souligné l'importance de la Journée internationale, commémorant les victimes des essais nucléaires et préservant l'environnement, et a critiqué le rôle destructeur des Etats-Unis, qui ont effectué le plus grand nombre d'essais nucléaires parmi les pays du monde en effectuant 1054 essais nucléaires.

Avec la possession du plus grand arsenal d'armes nucléaires au monde et le seul utilisateur d'armes nucléaires, les Etats-Unis n'ont pas l'intention de mettre fin à leurs essais nucléaires et de rejoindre le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais s'emploient toujours à moderniser et à renforcer son arsenal dans ce domaine. Les Etats-Unis, en abandonnant les traités internationaux, y compris les missiles nucléaires à moyenne portée, ont porté un coup dur sur la voie du désarmement nucléaire, a expliqué le diplomate iranien.

Il a également évoqué le rôle destructeur du régime sioniste dans la région et a déclaré, malheureusement, le régime israélien joue également au niveau régional un rôle aussi destructeur qu’au Moyen-Orient, et nous demandons à la communauté internationale de profiter de ces opportunités ainsi que de la dixième conférence pour examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) pour forcer ce régime à adhérer sans condition à ce traité et l'acceptation de la surveillance par l'Agence internationale de l'énergie atomique de ses installations nucléaires.

L'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies a ajouté, malheureusement, que le rôle destructeur de ces acteurs (les Etats-Unis et le régime sioniste) ont empêché la réalisation d'un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive.

Al Habib a souligné que le désarmement nucléaire doit rester en tête de l'ordre du jour du système international et que les essais nucléaires doivent cesser sous quelque forme que ce soit parce que ces essais contredisent l'esprit et la lettre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et, surtout, un engagement explicite en faveur du désarmement nucléaire conformément à l'article 6 du TNP.

