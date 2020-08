Un nouveau Moyen-Orient sera formé par l'élimination complète des États-Unis de la région

«Brian Hook a qualifié la trahison des EAU envers la Palestine de nouveau Moyen-Orient. Les dirigeants de la Maison Blanche doivent être conscients que le nouveau Moyen-Orient sera formé par l'éviction définitive des États-Unis de la région », a-t-il écrit vendredi dans un tweet en persan.



«Le nouveau Moyen-Orient est une région exempte de laitiers américains», a-t-il ajouté, faisant référence à la description par Trump de certains États du golfe Persique comme des «vaches laitières».

L'administration Trump a apparemment négocié un accord entre le régime israélien et les Émirats arabes unis pour la normalisation des liens entre les deux parties.

Les dirigeants saoudiens et émiratis ont tenté ces dernières années d'établir des liens avec le régime de Tel Aviv, mais leurs efforts se sont accrus depuis que Trump est entré en fonction. Riyad et Abu Dhabi sont après avoir établi des relations avec le régime israélien avant la fin de la présidence de Trump.

Des groupes palestiniens, des experts et des nations musulmanes ont condamné l’accord israélo-émirati comme un «coup de couteau dans le dos de la Palestine» et un accord qui ne servira que les intérêts de Trump lors des élections de novembre et celui de Netanyahu.

