Impérialisme américain : la résistance inébranlable de l’Iran puise ses racines dans la «culture de l’Achoura»

« L'Achoura ne se limite pas à un jour dans l'histoire. Il s’agit en effet d’un choix impérissable entre le bien et le mal, la dignité et l'humiliation, et la liberté et la coercition », a écrit Saïd Khatibzadeh aujourd'hui samedi 29 août sur son compte Twitter.

« La fermeté de l'Iran à résister à la domination puise ses racines dans cette culture qu’est Achoura. Aucune puissance, aussi cruelle soit-elle, ne peut la prendre à une nation prête à se sacrifier », écrit le diplomate.