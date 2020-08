«Toutes les options sur table» signifie la loi de la jungle, devrait réveiller les Américains (Zarif)

Mohammad Javad Zarif a fait ces remarques en réaction aux déclarations du secrétaire américain à la Sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, qui a déclaré dimanche à ABC "This Week" que "toutes les options restent sur la table" pour mettre fin aux violentes manifestations à Portland, Oregon, y compris l'envoi aide à l'application de la loi fédérale.

Il a décrit la menace fréquemment utilisée par Washington «toutes les options sur la table» comme un «aliment de base» de la politique étrangère du pays, ce qui «signifie simplement la loi de la jungle: le non-respect d'un principe fondamental du droit international: la non-utilisation de Obliger."

Le tweet de Zarif contient également une insinuation sur le fait que les responsables américains ont fréquemment utilisé la phrase dans une menace implicite de force militaire contre l'Iran.

Le haut diplomate iranien a souligné que le régime du président américain Donald Trump «utilise désormais la même menace» contre le peuple américain.

«Un appel au réveil? Si Dieu le veut », a déclaré Zarif. «Toutes les options sur la table» est depuis longtemps un élément de base de la politique étrangère américaine. Cela signifie simplement la loi de la jungle: le non-respect d'un principe fondamental du droit international: le non-recours à la force. Maintenant, le régime Trump utilise la même menace contre les Américains. Un appel au réveil? Si Dieu le veut.

Portland a été le théâtre de manifestations de colère contre l'injustice policière et la discrimination raciale depuis mai, lorsque George Floyd, un Noir américain, a été tué par un policier blanc dans le Minnesota.



Les tensions dans la ville se sont intensifiées en juillet après que l'administration Trump a déployé des agents fédéraux pour réprimer les manifestations.

Samedi, une personne a été tuée après que des affrontements ont éclaté entre les manifestants de Black Lives Matter et les partisans de Trump, responsable d'une montée du racisme.

Le New York Times a rapporté que des partisans de Trump et des contre-manifestants se sont livrés à des escarmouches dans les rues, des gens tirant avec des pistolets à billes depuis les lits de camionnettes et des manifestants leur jetant des objets.

