Gunsmith Master: l’Iran se classe 2e au concours «Maître armurier» en Russie

Les meilleurs armuriers militaires pour les systèmes à réaction ont été déterminés lors du concours ARMI-2020 «Master armurier» à Penza.

Pour la première fois, l'armée iranienne a été incluse dans la liste des lauréats du concours ARMI-2020 «Maître armurier» en Russie.

Les compétitions comprenaient plus de 30 normes pour la réparation et l'entretien de l'artillerie, le zénith, les armes de tir, les techniques de tir, ainsi que la conduite et l'entretien des véhicules automobiles et spécialisés.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**