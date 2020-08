Production de drone : une progression de 1600% réalisée par l’Iran

Selon l'IRNA, depuis la base d'information de l'armée, le commandant de la DCA iranienne, le brigadier général Alireza Sabahifard a déclaré le lundi 31 août que la défense contre l'aviation est selon les ordres du Leader de la Révolution, l’Ayatollah Khamenei, en première ligne de front contre les ennemis.

Pendant la guerre imposée, la DCA de l'armée a réussi à intercepter plus de 48 000 avions et hélicoptères de l'armée irakienne. Nous avons également abattu plus de 700 types de véhicules volants de l’ennemi agresseur.

Pendant les 8 années de la Défense sacrée, la DCA a assuré le contrôle et la gestion de plus de 2 millions d'avions civils et a ainsi sacrifié 416 martyrs. A cela s’ajoute 730 vétérans qui sont restés mutilés et 43 prisonniers de guerre.

Il a souligné les progrès significatifs de la DCA iranienne après la victoire de la Révolution islamique et a déclaré : « Malgré les sanctions, les pressions et les menaces, notre DCA a connu plus de 100% de prospérité, d'innovation et de progrès au cours de ces années. »

« Aujourd'hui, en plus de surveiller le ciel iranien, nos systèmes de radar et de reconnaissance sont capables de surveiller les ennemis et leurs mouvements dans la région et au-delà des frontières du pays », s’est-il encore félicité.

