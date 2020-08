Unilatéralisme US : Je suis sûr que le Niger empêchera «l'abus du Conseil de sécurité»

« La République islamique d'Iran a également déployé des efforts fructueux pour contrôler la propagation du coronavirus et nous sommes prêts à échanger nos expériences avec le pays ami et musulman du Niger », a déclaré Hassan Rohani lundi soir 31 août lors d’une conversation téléphonique avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou.

Il s'est dit satisfait des nouvelles sur la façon de faire face à l'épidémie de coronavirus dans le pays africain.

Hassan Rohani a salué à cette occasion le soutien continu du Niger à l'accord international nucléaire de 2015 (PGAC) et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui l’endosse.



« La racine de bon nombre des problèmes mondiaux d'aujourd'hui est l'abus des instances internationaux par certains pays. Je suis très heureux que l’Iran et le Niger partagent l’opinion selon laquelle les relations internationales devraient être fondées sur la justice, la légitimité et de hautes valeurs humaines basées sur l’indépendance, la solidarité et la dignité. », a-t-il dit.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**