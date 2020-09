Les EAU ont trahi le monde de l’islam, les nations arabes et les pays de la région (Leader)

Lors d'une audience accordée par vidéoconférence aux responsables du ministère iranien de l'Éducation, le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et le régime sioniste.

Pour l'Ayatollah Khamenei, « les EAU ont trahi à la fois le monde de l'islam, les nations arabes, les pays de la région, mais aussi, et surtout la Palestine. C'est une trahison qui ne durera pas longtemps bien que la stigmatisation en accompagne toujours les Émirats ».

« Les Émirats ont ouvert les portes de la région (du golfe Persique) sur les sionistes; ils ont ignoré l'occupation d'un pays et d'un peuple et ont fini par normaliser. Le peuple de la Palestine est soumis à diverses et sévères pressions, et c'est dans ce contexte que les Émirats se mettent à travailler avec les Israéliens et les éléments les plus honnis des États-Unis comme cette espèce de sioniste qu'est un des proches de Trump, et ce, contre les intérêts du monde de l'islam. Et de surcroît, ils (Émirats) se comportent avec la plus grande atrocité contre le monde musulman. J’espère que les Emiratis se réveilleront le plus tôt possible et compenseront ce qu’ils viennent de commettre. »

