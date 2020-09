iCan 2020 : un projet d'éolienne hybride iranien remporte l'or du concours international de l’innovation au Canada

Quatre inventeurs iraniens, le Dr Mahmoud Ismaili Amidwar, le Dr Shahram Ajorlo, Hassan Abedi Rahmanlou et Mohsen Tawakkoli ont réussi à concevoir et à mener à bien ce projet de recherche, qui a obtenu un brevet en février 2020.

Rappelons, par ailleurs que l'événement iCAN, initié par Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills, se fixe comme objectif d'organiser une plateforme spéciale à Toronto, au Canada, pour faire émerger la créativité et donner vie à la culture des expositions d'innovation en offrant aux inventeurs et aux étudiants du monde entier des opportunités d'élargir leur espace d'activités.

