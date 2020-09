Chantage états-unien : la diplomatie iranienne a mobilisé «tout son temps» pour contrecarrer le plan de l'ennemi

Mercredi, Mohammad Javad Zarif, en réponse à la question d'un journaliste sur certaines informations publiées au sujet de son absence aux réunions du cabinet, a déclaré: "Dans la conjoncture actuelle où le régime Trump et les Sionistes ont mobilisé tous leurs efforts pour faire pression économique, politique et sécuritaire sur la République islamique d'Iran, moi et mes collègues au sein du ministère des Affaires étrangères et des missions de la RII, nous avons consacré tout nos temps à contrecarrer ces tentatives. "

"Mes collègues et moi-même nous n'avons lésiné sur aucun effort pour rendre le pays fier et pour hisser le drapeau glorieux de la République islamique sur les ambassades iraniennes dans le monde. Grâce à une diplomatie active et innovante, même au Conseil de sécurité de l'ONU, ce drapeau sacré est comme une épine dans les yeux de l'Amérique et ses sbires", insiste le chevronné Zarif.

"Trois victoires diplomatiques sans précédent au Conseil de sécurité en quelques semaines sont un petit cadeau de l'appareil diplomatique à la grande nation iranienne pendant la semaine du gouvernement", se félicite le très haut diplomate.

