DCA : la portée des radars iraniens atteint «3000 kilomètres»

Le général de brigade Mohammad Chirazi rencontrant le groupe d'intervention rapide stratégique de l'Imam Ali (P), a présenté ses vœux à l'occasion de la Journée nationale de la DCA en Iran célébré le lundi 31 août.

"Riche en 40 ans d'expérience dans la Défense et forte de sa détermination, de sa motivation et de son attachement aux intérêts nationaux, la DCA iranienne jouira d'une position jamais imaginée par l'ennemi", a-t-il encore déclaré.

Le général brigadier issu de la Mobilisation populaire (Bassij) a souligné l'accent mis par le Commandant suprême des forces armées de la RII, l’honorable Ayatollah Khamenei, sur l'utilisation optimale des jeunes soldats et indiqué : « Former de jeunes forces croyantes, engagées et motivées est le plus grand investissement. »

Pour cette autorité militaire iranienne l’avenir du pays repose sur l’investissement et la formation de sa jeunesse ainsi que la découverte de ses potentiels prometteurs et il revient à cette fin aux responsables de l’Etat d’en préparer le terrain.

