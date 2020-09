Approbation d'un investissement étranger de 850 millions de dollars dans l'industrie et les mines

Téhéran(IRNA) - Le secteur de l'industrie, des mines et du commerce de l’Iran, au cours des cinq premiers mois de l’année en cours, avec 49 cas d’investissements étrangers s'élevant à 850 millions de dollars représentait des parts de 81,6% et de 35,4%, respectivement, en termes de nombre et de valeur des investissements totaux du pays.

Selon le rapport du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce le mercredi 2 septembre au cours des cinq premiers mois de cette année iranienne (qui commence à l'équinoxe de printemps en mars) 60 investissements étrangers d'une valeur de 2,4 milliards de dollars ont été approuvés dans tout le pays, dont la part du secteur de l'industrie, des mines et du commerce était 26%. L'investissement total dans le secteur «Industrie, Mines et Commerce» depuis le début de l'année jusqu'à la fin août a été estimé à 850 millions de dollars. Selon le rapport, au cours de cette période, la part du secteur industriel est de 83,6%, celle des Mines est de 6,2% et celui du Commerce représente 10,2% du volume des investissements étrangers. Les quatre principaux pays en termes de valeur des investissements étrangers approuvés étaient l'Allemagne (341 millions de dollars), les Émirats arabes unis (54 millions de dollars), la Chine (32 millions de dollars) et la Turquie (30 millions de dollars). En outre, le plus grand nombre d'investissements a été réalisé par l'Afghanistan avec 17 cas devant la Chine avec 6 cas et la Turquie et l'Inde, chacune, avec 5 cas de contrat.