Cinéma d’Iran : « L'Océan derrière la fenêtre » participe à un festival aux Etats-Unis

L’histoire de « L’océan derrière la fenêtre » se déroule dans le sud de l’Iran plus précisément sur l’île de Qeshm.

Le protagoniste est un adolescent nommé Borhan, un adolescent rural intelligent qui prend une décision intéressante à savoir présenter l'île et sa famille aux voyageurs. Il rassemble un groupe, se rend sur les sites touristiques de l'île où il joue de la musique et propose des spectacles aux touristes étrangers. Sa vie change et de plus en plus de touristes viennent sur l'île.

Ce film relate l'histoire des enfants créatifs mais pauvres des îles du sud de l'Iran qui veulent présenter leur île aux touristes étrangers à l'aide de leur culture indigène et des chansons originales du sud.

Chaque année, le Festival du film de San Francisco met différentes œuvres de différents pays du monde dans sa section « Compétition » dans la catégorie adulte.

Cette année, avec la sélection de ce film, il a changé de cap en ce qui concerne ses critères de choix et a prêté attention aux enfants du sud de l'Iran.

Le film « L’océan derrière la fenêtre » réalisé par Babak Nabizadeh doit être projeté dans la section Compétition de films pour enfants du Festival des films iraniens de San Francisco (IFF) le 19 septembre 2020.

