Centrale électrique à cycle combiné de Dalahou : une deuxième unité de gaz s’ouvre

Afin de développer la production d'électricité dans l'ouest du pays, de répondre à une consommation de plus en plus accrue de la région et d'exporter de l'électricité vers les pays voisins, la construction de la centrale électrique à cycle combiné de classe F de Dalahu avec un rendement de 56% est à l'ordre du jour.

La centrale électrique à cycle combiné de Dalahou comprend deux unités à gaz de 310 mégawatts et une unité à vapeur de 293 mégawatts d'une capacité totale de 913 mégawatts.



La deuxième unité à gaz du complexe sera mise en service jeudi 3 septembre, et selon le plan, l'unité à vapeur de la centrale entrera dans le circuit au printemps prochain.

La mise en œuvre du projet créera directement des emplois pour 500 personnes et indirectement pour 5 000 autres.



90% de l’occasion totale de l'emploi offerte par le projet appartient aux employés locaux de la région.

