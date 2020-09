Un quart des barrages iraniens inaugurés par le gouvernement de Rohani

Cette semaine, cinq importants projets nationaux d'eau et d'électricité ont été inaugurés dans trois provinces d'Ardabil, d'Azerbaïdjan de l'est et de Kermanshah.

Ce jeudi, le président Hassan Rohani a inauguré, par vidéoconférence, deux centrales solaires et une centrale électrique à Ardabil, la deuxième unité gazière de la centrale à cycle combiné de Dalahu à Kermanshah et le barrage de Kalghan-Chaï en Azerbaïdjan de l'est. Ces grands projets sont réalisés grâce à un budget de plus de 3 245 milliards de tomans.

"En termes de gestion d'eau et d'électricité, l'Iran est aujourd'hui comparable avec les pays développés du monde. À l'heure actuelle, les gens bénéficient de l'électricité à 100% dans les villes et environ à 99% dans les villages. Tous les villages de plus de 10 et 20 ménages profitent de l'électricité. Les résidents des villages doivent bénéficier des mêmes moyens et opportunités que ceux des villes.", a souligné le Dr. Rohani.

Sous le gouvernement de Rohani, 40 000 milliards de tomans ont été investis chaque année dans le secteur de l'électricité.

Quant aux projets hydriques, le président de la République islamique d'Iran a précisé: "Nous pouvons annoncer que nous sommes en mesure d'inaugurer un barrage tous les 50 jours. Nous connectons 30 villages à un réseau d'eau potable et durable chaque semaine. C'est une statistique passionnante. Cela signifie que des mesures très sérieuses sont prises dans le domaine des infrastructures et des besoins vitaux et de la santé de la population."

Le Dr. Rohani a déclaré: "Sur 188 barrages dans le pays, 44 barrages ont été inaugurés dans ce gouvernement et d'autres barrages sont en cours d'achèvement. Nous espérons que ces barrages seront mis en service dans ce gouvernement, car la réalisation des infrastructures est nécessaire au développement."

