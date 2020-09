L’Iran exporte 38mlns de tonnes de produits non-pétroliers

Aujourd'hui, jeudi, lors d'une réunion de la commission de l'industrie de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'agriculture à Arak, Mahdi Mirasherfi a ajouté que la quantité de marchandises importées cette année dépassait 13 millions de tonnes, dont plus de 10 millions de tonnes étaient des produits de base importés afin de réguler le marché.

Le chef des douanes iraniennes a ajouté que la vision et l'objectif de cette institution est de soulager la situation et de soutenir la production nationale, mais il existe des lois complexes dans le domaine du commerce extérieur qui obligent le Parlement (Majlis) à travailler plus dur pour les réformer.

Il a déclaré que les travailleurs du secteur économique, en particulier les importateurs et les exportateurs, ont besoin de lois efficaces car la complexité des lois crée des problèmes dans le domaine du commerce extérieur.

Le chef des douanes a indiqué que 7 millions de tonnes des exportations totales du pays étaient destinées aux pays eurasiens cette année, alors que le marché pour ces pays est très prêt et que les hommes d'affaires de la province de Markazi peuvent franchir une étape importante pour accroître les exportations vers ces pays en évaluant les besoins de ces pays aux produits iraniens.

Il est à noter que 2 800 unités industrielles opèrent dans différentes parties du gouvernorat Markazi (centre).

