L'Iran et le Pakistan cherchent à élargir leurs relations bilatérales

Dans un entretien téléphonique, jeudi, Zarif et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Makhdoom Shah Mahmood Qureshi ont discuté de questions liées aux relations bilatérales, à la Commission mixte de coopération, à l'Organisation de coopération de Shanghai et aux derniers développements en Afghanistan et au Cachemire.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a en outre exprimé sa sympathie au gouvernement et à la nation pakistanaise à propos des récentes inondations dans la province du Sind.

De fortes pluies dans diverses régions du Pakistan, en particulier à Karachi, ont détruit 1 000 maisons et coûté la vie à 90 personnes au cours des 72 dernières heures.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**