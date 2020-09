L'Iran parmi les 5 principaux fabricants de hors-bord

Dire que les hors-bord iraniens peuvent se déplacer à plus de 130 km à l'heure et qu'ils sont capables de lancer des missiles, le contre-amiral Rastegari a ajouté que l'Iran avait été sanctionné juste après la Révolution islamique en 1979 et avait rapidement été envahi par l'Irak.

La guerre nécessitait des pièces de rechange, alors les forces militaires ont commencé à les fabriquer. dit-il en ajoutant que l'Iran a procédé à la rétro-ingénierie des pièces de rechange au cours des 10 premières années, a restauré l'équipement qu'il avait perdu au cours des 10 dernières années, amélioré l'équipement existant au cours des 10 dernières années et a commencé à concevoir de nouveaux équipements au cours des 10 dernières années.

Il a poursuivi en disant qu'au cours de la cinquième décennie, les forces militaires iraniennes essaient de robotiser et de rendre intelligents les équipements, qui sont nécessaires pour les guerres d’aujourd’hui.

Le chef des industries navales iraniennes a déclaré que l'Iran figurait parmi les 13 premiers pays dans le domaine des équipements souterrains et dans le top 20 des équipements de surface, ajoutant que l'Iran pouvait fabriquer une variété de destroyers et de frégates, ce qui place l'Iran dans le top 10 dans ce domaine.

Dire que plusieurs pays ont fait référence à l'Iran dans ce domaine, il espère qu'après la levée des sanctions, les négociations commenceront.

Il a également déclaré que l'Iran était capable de produire une variété de plates-formes maritimes militaires et non militaires.

En ce qui concerne les moteurs à poussée, il a déclaré que l'Iran fabriquait actuellement des moteurs diesel de 900 et 1 300 chevaux, ajoutant que l'Iran avait beaucoup progressé dans la production de boîtes de vitesses.

Il a dit qu'une boîte de vitesses de 1650 chevaux a été dévoilée aujourd'hui; il a été inscrit sur la liste des sanctions il y a environ un an; L'Iran a la technologie pour fabriquer la boîte de vitesses pour les chars de 60 tonnes et peut fournir à ses constructeurs automobiles la technologie nécessaire pour fabriquer des boîtes de vitesses automatiques pour les voitures en un an.

