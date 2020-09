PGAC: Le rapport de l'AIEA promet une « perspective constructive » pour les relations Iran-Agence

Selon l'IRNA, Kazem Gharibabadi s’exprimant aux micros des journalistes a ajouté que ce rapport est important et peut être évalué sous deux angles. En termes de forme, ce rapport se focalise sur les évolutions et les progrès des relations et de la coopération entre la République islamique d'Iran et l'AIEA au cours des trois derniers mois. Le rapport expose l’interaction constructive et substantielle des deux parties au cours de cette période pour parvenir à une compréhension commune et trouver une solution aux défis posés. »

Il a ajouté : « En termes de contenu, ce rapport promet explicitement une perspective positive et constructive dans les relations entre l'Iran et l'Agence en dressant une image claire de l'état actuel de la coopération entre les deux parties. »

« On s’attend à ce que le rapport soit bien accueilli par une écrasante majorité des États membres de l’AIEA et du Conseil des gouverneurs », a espéré le diplomate iranien.