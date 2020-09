6 218 articles publiés à l'Université de Semnān constituent des références dans le monde universitaire

A ce jour, 9 271 articles ont été présentés, dont 6 218 ont déjà été publiés, a-t-il déclaré ce samedi lors d'un entretien avec des journalistes.

Le nombre moyen de citations et de références du pays est de 9,29, mais les articles de l'Université de Semnān sont supérieurs à la moyenne nationale, atteignant 9,60, a-t-il déclaré.

Seifola Saad al-Din a ajouté que la recherche est essentielle pour réaliser un bond dans la production, et que l'Université de Semnān cherche à améliorer la qualité de l'éducation et la recherche grâce à une expérience avisée et à une planification appropriée.

Dans les derniers classements thématiques internationaux du Times et de l'ISC, le nom de l'université a atteint un statut de trois et un chiffres, respectivement, a-t-il déclaré.

L'Université de Semnān est l'une des plus influentes au monde en termes de nombre de citations et de références.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**