La Fédération internationale de tennis de table salue la position de l'Iran

Thomas Weikert a évoqué le succès du tennis de table iranien après avoir obtenu la promotion de l'équipe féminine dans la deuxième division mondiale, l'obtention de trois titres olympiques à Rio, les deux médailles mondiales, la promotion de l'équipe nationale masculine dans la première catégorie, le deux médailles de bronze obtenues aux Jeux asiatiques de Jakarta et aux Championnats asiatiques juniors masculins, les deux médailles d'or mondiales et la nomination de cinq arbitres avec l'insigne bleu.

Et Tony Yue a remercié les joueurs iraniens pour leur succès sur la scène internationale au nom du continent asiatique.

En outre, il a souligné la tenue en Iran des cours de formation pour les niveaux un et deux et des cours d'arbitrage internationaux, et a exprimé sa satisfaction pour la promotion des entraîneurs et des arbitres iraniens.

