L'armée iranienne prête à aider les pays amis dans la fabrication des pièces de rechange

Le général de brigade Kiomars Heydari a déclaré dimanche matin lors de la cérémonie d'inauguration de l'Exposition permanente de la défense sacrée: "Tenant compte des directives du Guide Suprême de la Révolution islamique (commandant suprême des forces armées), la fabrication des pièces de rechange est une question très importante. Aujourd'hui, notre cycle de défense est basé sur les 23 catégories requises. Les forces terrestres ont pu atteindre l'autosuffisance dans le domaine de la fabrication de pièces, et aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'étrangers dans le cycle de défense terrestre."

Kiomars Heydari a souligné: "Les forces terrestres ont la capacité nécessaires pour aider les pays amis dans le domaine de la fabrication de pièces de rechange en suivant la volonté du commandant suprême des forces armées."

Concernant le processus de tenue des exercices militaires, Heydari a déclaré: "Chaque année, l'armée de terre organise des exercices conjoints et spécialisés pour améliorer la performance de ses forces, dans lesquels des tactiques spéciales et des armements modernes sont utilisés."

Le commandant de l'Armée de terre a ajouté: "Les forces terrestres étaient déployées aux frontières ouest et sud-ouest et elles sont stationnées l'année dernière dans le nord-est et l'est depuis. L'armée de terre renforce ses capacités tactiques spéciales pour bien défendre les frontières."

Heydari a précisé: "Un plan exhaustif de défense a été conçu pour toute la frontière et dans la première série, la construction de 10 méga-casernes spéciales est prévue. Nous avons inauguré la première il y a quelques jours et 9 autres casernes seront construites d'après ce plan."

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench