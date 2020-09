Le gouvernement veille à ce que le pays ne se heurte à aucun manquement dans les « domaines stratégiques »(Rohani)

Hassan Rohani, s’exprimant dimanche 6 septembre à l’occasion d’une réunion du QG de la Coordination économique du gouvernement, après avoir reçu le rapport de la Banque centrale sur les mesures prises pour assurer le budget en devise nécessaire aux matières premières destinées à la production de médicament, a déclaré : « Outre les moyens de subsistance et l'approvisionnement en produits de base et en matières premières pour les usines, la santé des personnes reste la priorité la plus importante

De ce point de vue, l'approvisionnement en médicaments est l'un des domaines vitaux et stratégiques, et les dispositifs appropriés prévus à cette fin ne laisseront pas la population ressentir le manquement à cet égard. »

Le Chef du pouvoir exécutif iranien a poursuivi : « Grâce au programme d’aide financière du gouvernement pour répondre à la COVID-19, les revendications du personnel médical, qui a été altruement en première ligne dans la lutte contre l’épidémie mortelle de Coronavirus, ces derniers mois, seront satisfaites. »

À cet égard, a-t-il poursuivi, « avec la planification effectuée par la Banque centrale et l’Organisation du Programme et Budget, toutes les revendications doivent être répondues rapidement. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**