Le ministre indien de la Défense qualifie de « constructive » sa rencontre avec son homologue iranien

Selon IRNA, citant la page officielle du ministre indien de la Défense sur Twitter, Rajnat Singh a écrit dans son message : « J'ai eu une très bonne rencontre avec le commandant Amir Hatami, ministre de la Défense. Au cours de la réunion, nous avons discuté des questions de sécurité régionale, y compris l'Afghanistan, ainsi que de la coopération bilatérale. »

S’agissant toujours de la rencontre, selon The Economic Times, le principal quotidien économique indien, le ministère indien de la Défense a déclaré dans un communiqué séparé : Les deux autorités indienne et iranienne ont examiné les moyens existants pour faire progresser la coopération bilatérale. Les deux parties se sont également penchées sur les problèmes de sécurité régionale, discutant notamment de la paix et de la stabilité en Afghanistan.

« La réunion des ministres de la Défense indien et iranien s'est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse, et les deux hautes autorités militaires ont mis l'accent sur les affinités historiques, culturelles, linguistiques et civilisationnelles que partagent l'Inde et l'Iran », peut-on lire toujours dans le communiqué.

Le ministre indien de la Défense, Rajnat Singh, s'est rendu en Iran après avoir effectué une visite en Russie.

Rajanat Singh s'est rendu en Russie le mercredi 2 septembre2020 pour assister à une réunion conjointe des ministres de la Défense de l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai), des États du Commonwealth (la Communauté des Nations) et de l'Organisation du traité de Sécurité collective.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**