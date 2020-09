Iran : «2,5 milliards de dollars» prévus pour importer des médicaments et du matériel médical

Téhéran (IRNA)-« L'an dernier, malgré une prévision d'environ 3,6 milliards de dollars pour les médicaments et le matériel médical, nous avons fourni des médicaments et du matériel médical, et cela avec environ 700 millions de dollars de moins, et cette année, environ 2,5 milliards de dollars sont prévus pour les médicaments et le matériel médical », a déclaré dimanche le Chef de l’Administration iranienne des denrées alimentaires et des médicaments, Mohammad Reza Chanehsaz.

« Notre principal effort se concentre sur le développement d’un vaccin contre le COVID-19 et sur atteindre une production national. Plusieurs entreprises parallèles basées sur la connaissance se développent également de différentes manières à cette fin. Aucune entreprise au monde n'a finalisé le vaccin contre le Covid-19 et les chercheurs sont toujours dans la phase des essais cliniques », poursuit cette autorité iranienne. En réponse à une question sur l'approvisionnement en vaccin antigrippal, le chef de l’Administration des denrées alimentaires et des médicaments a déclaré : « L'année dernière, environ 250 000 vaccins antigrippaux ont été fournis à des groupes essentiels tels que les personnes âgées, les femmes enceintes, les patients cardiaques et respiratoires et le personnel de santé. Cette année, ce chiffre atteint 2,5 millions de vaccins. » En ce qui concerne l’exportation des médicaments et des équipements médicaux, Mohammad Reza Chanehsaz a déclaré : « Ils (les sanctionnateur) disent que les médicaments et le matériel médical ne sont pas soumis à des sanctions, mais ils sapent en pratique l'approvisionnement en médicaments et en matériel médical vers l’Iran. » Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**